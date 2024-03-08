Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya Valisi Doruk, 2 aylık asayiş verilerini açıkladı

        Amasya Valisi Yılmaz Doruk, kentte bu yılın ocak ve şubat aylarındaki asayiş verilerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:10 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya Valisi Doruk, 2 aylık asayiş verilerini açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya Valisi Yılmaz Doruk, kentte bu yılın ocak ve şubat aylarındaki asayiş verilerini açıkladı.

        Doruk, valilikte düzenlediği basın toplantısında, Amasya'nın huzuru için 2024 yılının ilk iki ayında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Kentte son 2 ayda 125 uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini belirten Doruk, "Operasyonlarda 154 şüpheli gözaltına alınmış, 18'i tutuklanmıştır. Operasyonlar sonucunda muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilmekle birlikte, yapılan takipli çalışma neticesinde tek seferde 117 kilogram esrar da ele geçirildi ve 2 şüpheli tutuklandı." dedi.

        Terör örgütlerine yönelik çalışmalar neticesinde 14 şüphelinin yakalandığını anlatan Doruk, "Kaçakçılık, organize suç örgütleri ve çete tipi yapılanmalara karşı da devletimizin şiddetli yüzünü göstermeye kararlıyız. Organize suç örgütü ve çetelere yönelik operasyonlarda 61 şüpheli yakalanmıştır. Organize suç örgütü ve çetelere yönelik operasyonlar ile asayiş ve güvenlik huzur uygulamalarında 1353 mermi, 35 tabanca ve 21 av tüfeği, 2 bin 400 paket kaçak sigara, 1206 litre sahte içki, 542 bin 250 makaron, 3 kilogram kaçak yollarla ülkemize girişi gerçekleşen kayıt dışı külçe altın ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

        Doruk, ecdat yadigarı tarihi eserleri yağmalayanlara da fırsat vermediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda yaptığımız operasyonlar sonucu 68 tarihi eser ele geçirilmiştir. Amasya’da düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamalarında ve il genelinde yapılan denetim ve çalışmalarda 43 operasyon yapılmış, 8 şüpheli gözaltına alınmış, 4 göçmen kaçakçısı organizatör tutuklanmış, 72 göçmen de yakalanmıştır. Cinayet, yaralama, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık gibi asayiş olaylarına yönelik 1106 şüpheli yakalanmış, bunlardan 20'si tutuklanmıştır. Şunu da ifade etmek isterim ki suçların aydınlatılmasında iyi bir noktada bulunmaktayız. Bu dönemde 1465 asayiş olayının 1280’i aydınlatılarak, yüzde 87'lik başarıya ulaşılmıştır."

        Toplantıya İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Arı da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        Altında art arda rekor
        Altında art arda rekor
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?

        Benzer Haberler

        Amasya'da polisler kadın sürücülerin Dünya Kadınlar Günü'nü çiçekle kutladı
        Amasya'da polisler kadın sürücülerin Dünya Kadınlar Günü'nü çiçekle kutladı
        Kadın sürücülere karanfilli karşılama
        Kadın sürücülere karanfilli karşılama
        Amasya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü spor yapılarak kutlandı
        Amasya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü spor yapılarak kutlandı
        Ju jitsuda Türkiye şampiyonu Hayrunnisa, gözünü Avrupa Şampiyonası'na çevir...
        Ju jitsuda Türkiye şampiyonu Hayrunnisa, gözünü Avrupa Şampiyonası'na çevir...
        Amasya'da, otobüste yolcunun üzerinde 3 kilo 'külçe altın' ele geçirildi
        Amasya'da, otobüste yolcunun üzerinde 3 kilo 'külçe altın' ele geçirildi
        Amasya'da yolcu otobüsünde 3 kilogram külçe altın ele geçirildi
        Amasya'da yolcu otobüsünde 3 kilogram külçe altın ele geçirildi