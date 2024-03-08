Amasya'da devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde şarampole devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde şarampole devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.
H.B. yönetimindeki 60 KD 067 plakalı yakıt tankeri, Samsun-Taşova kara yolunun Ladik Kavşağı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri, tankerden yakıt sızıntısı olması ihtimaline karşı soğutma çalışması yaptı.
Kazada yaralanan sürücü H.B, sağlık ekibince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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