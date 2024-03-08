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        Amasya'da devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde şarampole devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 17:40 Güncelleme: 08.03.2024 - 17:49
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        Amasya'da devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde şarampole devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.

        H.B. yönetimindeki 60 KD 067 plakalı yakıt tankeri, Samsun-Taşova kara yolunun Ladik Kavşağı mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri, tankerden yakıt sızıntısı olması ihtimaline karşı soğutma çalışması yaptı.

        Kazada yaralanan sürücü H.B, sağlık ekibince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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