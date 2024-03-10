Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da ramazan fener alayıyla karşılandı

        Amasya Belediyesince düzenlenen ramazan etkinlikleri, fener alayıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 21:55 Güncelleme: 10.03.2024 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da ramazan fener alayıyla karşılandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya Belediyesince düzenlenen ramazan etkinlikleri, fener alayıyla başladı.

        İstasyon Köprüsü'nden Yavuz Selim Meydanı'nda kadar gerçekleştirilen fener alayına, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Yavuz Selim Meydanı'nda "Hoş geldin ya şehr-i ramazan" yazılı mahya, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ateşlendi.

        Çelik, yaptığı konuşmada, ramazan ayını Amasya gibi köklü bir medeniyet şehrinde geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Allah nasip ederse bu gece ilk sahurumuza kalkacak ve 1 ay boyunca daha fazla dua ve ibadet etme imkanı bulacağız. Böylece ramazan ayının manevi hazzını en huzurlu şekilde tadacağız. Amasyalılar olarak bu akşam güzel bir geleneği devam ettirerek fener alayı düzenledik. Bugün bir araya gelmemizin sebebi başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan ramazan ayına 'hoş geldin' derken bu kutsal ayın manevi atmosferini birlikte yaşamaktır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Fenerbahçe pes etmedi!
        Fenerbahçe pes etmedi!
        Atmaca Füzesi hedefini başarıyla vurdu
        Atmaca Füzesi hedefini başarıyla vurdu
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        Cinayete, trafik kazası görünümü vermişlerdi, müebbet hapis istendi!
        Cinayete, trafik kazası görünümü vermişlerdi, müebbet hapis istendi!
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü
        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        Araçta baygın halde bulundu, itfaiye müdahale etti
        Araçta baygın halde bulundu, itfaiye müdahale etti
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı

        Benzer Haberler

        Taşova'da vefat eden şehit babası son yolculuğuna uğurlandı
        Taşova'da vefat eden şehit babası son yolculuğuna uğurlandı
        Amasya'da devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
        Amasya'da devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
        Amasya Valisi Doruk, 2 aylık asayiş verilerini açıkladı
        Amasya Valisi Doruk, 2 aylık asayiş verilerini açıkladı
        Amasya'da polisler kadın sürücülerin Dünya Kadınlar Günü'nü çiçekle kutladı
        Amasya'da polisler kadın sürücülerin Dünya Kadınlar Günü'nü çiçekle kutladı
        Kadın sürücülere karanfilli karşılama
        Kadın sürücülere karanfilli karşılama
        Amasya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü spor yapılarak kutlandı
        Amasya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü spor yapılarak kutlandı