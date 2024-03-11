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        Amasya'da aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 16:07 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:13
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        Amasya'da aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meray Kavşağı'nda durdurdukları araçta yaptıkları aramada, 248 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram kubar esrar, hassas terazi ve 3 sentetik ecza ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli R.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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        Galeri

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