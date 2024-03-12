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        Suluova'da yangın çıkan otomobilde hasar oluştu

        Amasya'nın Suluova ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:25 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:31
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        Suluova'da yangın çıkan otomobilde hasar oluştu
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçe merkezinden Amasya'ya giden Sakıp T. idaresindeki 55 HD 165 plakalı otomobilin motor bölümünden alev çıkmaya başladı.

        Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

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