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        Amasya'da hastaneden kaçan 2 düzensiz göçmen yakalandı

        Amasya'da muayene sırasında hastaneden kaçan 2 düzensiz göçmen polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 23:28 Güncelleme: 06.12.2023 - 23:43
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        Amasya'da hastaneden kaçan 2 düzensiz göçmen yakalandı
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        Amasya'da muayene sırasında hastaneden kaçan 2 düzensiz göçmen polis tarafından yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki kontrol noktasında durdurdukları İran plakalı tırın dorsesinde, Afganistan uyruklu 61 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Muayene için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen düzensiz göçmenlerden 2'si buradan kaçtı.

        Kaçan 2 göçmen polis ekipleri tarafından, kısa süre içinde yakalandı.

        Göçmenlerin hastaneden kaçış anı ve polislerin peşlerinden koşma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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