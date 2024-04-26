Gümüşhacıköy'de muhtarlar toplantısı yapıldı

Toplantıya Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Muhtarların vatandaşlar ile kamu kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü vurgulayan Büyükkaymakcı, muhtarların kamu idaresinin en önemli halkası olduğunu belirtti.

Kaymakam Baha Büyükkaymakcı başkanlığında İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, köylerde yapılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.