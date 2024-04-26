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        Suluova'da "Akıllı Seralar, Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar Projesi"nin açılışı yapıldı

        Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği tarafından desteklenen 258 bin 512 avro bütçeli "Akıllı Seralar, Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 15:02 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:09
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        Suluova'da "Akıllı Seralar, Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar Projesi"nin açılışı yapıldı
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        Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği tarafından desteklenen 258 bin 512 avro bütçeli "Akıllı Seralar, Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, uyguladıkları projelerle insanoğlunun tüketen değil, üreten yönünü ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

        İnsanoğlunun asli görevi olan üretmenin altını önemle çizmek istediklerini dile getiren Turabi, "Akademik ve ilmi çalışmalarla üniversitemizin Amasya ve ilçelerine dönük sosyal yönünü de ortaya koymaya çalışıyoruz. Son yıllarda tarım ve hayvancılık sektöründe en çok yükselen Suluova'ya üniversite olarak ayrıca önem veriyoruz. Buradan gelen projelere öncelik veriyor ve destekliyoruz." dedi.

        Programa Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Rifat Uzun, Suluova MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Karavin, Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ile kurum ve kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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