Gümüşhacıköy SYDV Mütevelli Heyeti'ne üye seçimi yapıldı
Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti'ne muhtar üye seçimi yapıldı.
Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti'ne muhtar üye seçimi yapıldı.
Gümüşhacıköy Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen seçim öncesi Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, seçime katılan muhtarlara vakıf çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Yapılan seçimde, Artıkabat Mahallesi Muhtarı Dilek Çoban ve Sarayözü Köyü Muhtarı Satılmış Özgen, mütevelli heyeti üyeliğine getirildi.
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