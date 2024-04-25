Amasya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, ilçede silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen O.K. ve Y.Ö'ye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüphelilere ait 3 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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