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        Amasya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 16:01 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:01
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        Amasya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri, ilçede silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen O.K. ve Y.Ö'ye yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, şüphelilere ait 3 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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