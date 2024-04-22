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        Amasya'da kedi ve köpeğin dostluğu görüntülendi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde kedi ile köpeğin kurduğu dostluk kamerayla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:16 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:16
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        Amasya'da kedi ve köpeğin dostluğu görüntülendi
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde kedi ile köpeğin kurduğu dostluk kamerayla görüntülendi.

        İlçe Merkezinde bir kaldırımda kedi ve köpeğin güneşli havanın tadını çıkardığı ve birbirleriyle oynadığı anlar görenleri gülümsetti.

        Kedi ve köpeğin sürekli birlikte vakit geçirdiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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