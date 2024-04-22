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        Kaymakam Güldoğan, fabrika ziyaretlerinde bulundu

        Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalarda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:21 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:21
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        Kaymakam Güldoğan, fabrika ziyaretlerinde bulundu
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        Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalarda incelemelerde bulundu.

        OSB bünyesindeki tekstil fabrikalarını gezerek yetkilileriyle görüşen Güldoğan, üretim kapasitesi ve istihdam konularında bilgiler aldı.

        Güldoğan, ziyaretlerinin ardından gazetecilere, sanayi kuruluşlarının üretim alanlarındaki çalışmaları yerinde görmek, sanayici ve iş insanlarıyla karşılıklı istişarelerde bulunmak amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Merzifon’un sanayi alanında hızlı bir şekilde geliştiğine dikkati çeken Güldoğan, hem üretim hem ihracat hem de istihdam alanında ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan fabrika yöneticileri ve çalışanlarına çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Güldoğan'a ziyaretlerinde Merzifon OSB Müdürü Gökhan Gürler eşlik etti.

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