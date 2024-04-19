Suluova'da KHGB Genel Kurulu yapıldı

Yapılan seçimde İl Genel Meclis üyeleri arasından AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hasan Basri İnan ve MHP İl Genel Meclisi Üyesi Akın Yağız Demirelli, köy muhtarları arasından Derebaşalan Köyü Muhtarı Muhittin Çakır ve Küpeli Köyü Muhtarı Yavuz Çarıkçı 1 yıl süreyle görev yapmak üzere göreve getirildi.

Birlik başkanı Kaymakam Şafak Gürçam, birlik meclis ve encümeninde daha önce görev alanlara teşekkür etti.

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