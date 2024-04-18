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        Kazakistan Milli Mangala Takımı, Amasya'da kampa girdi

        Kazakistan Milli Mangala Takımı, eylül ayında düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları'nın hazırlıklarına Amasya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 17:16 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:16
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        Kazakistan Milli Mangala Takımı, Amasya'da kampa girdi
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        Kazakistan Milli Mangala Takımı, eylül ayında düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları'nın hazırlıklarına Amasya'da başladı.

        Kazakistan Milli Takımı, Zeka Sporları ve Oyunları Konfederasyonu Amasya Temsilciliği binasında başantrenör Aynur Zhakapbayeva yönetiminde ilk çalışmasını yaptı.

        Zhakapbayeva, AA muhabirine, Dünya Göçebe Oyunları hazırlıkları kapsamında Amasya'daki kamplarına başladıklarını belirterek, iyi bir kamp dönemi geçirmeyi planladıklarını söyledi.

        Zeka Sporları ve Oyunları Konfederasyonu Amasya Temsilcisi ve Mangala Federasyonu Asbaşkanı Canan Alıcıoğlu ise Astana'da yapılacak Göçebe Oyunları öncesinde hazırlık kampı düzenlediklerini dile getirerek, "Kampın devamı, Kocaeli ilimizde olacak. Misafirlerimizle Amasya'daki oyuncu çocuklarımız inanılmaz mücadele ile bilgi alışverişi ve taktiksel çalışmalar yapıyor. Kültürel birliktelik ediniyorlar. Sonuçta biz aynı milletin farklı ülkelerde yaşayan parçalarıyız." ifadelerini kullandı.

        Amasya kampının 3 gün süreceği, milli takımın daha sonra Kocaeli'ne gideceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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