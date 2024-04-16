Türkülere konu olan telli turnalar Amasya'da görüldü

Amasya'da son 2 yıldır görüntülenen telli turna çifti, bu sene de aynı yere gelerek yuva yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yürütülen "Turna Eylem Planı ve İzleme Çalışmaları" kapsamında 11. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında gözlem ve izleme çalışmaları devam ediyor.

Suluova ilçesinde bulunan Yedikır Baraj Gölü'ne gelen nesli tükenme tehlikesi altındaki telli turnalar, yeni yaptıkları yuvanın çevresinde görüldü.

Telli turna çifti ve yumurtaları, sorun yaşanmaması için DKMP ekiplerince takibe alındı.