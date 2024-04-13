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        Bakır yüklü TIR'ın dorsesinden 64 kaçak göçmen çıktı (2)

        25GÖÇMEN PENCERELERDEKİ DEMİR KORKULUKLARI SÖKEREK KAÇTIAmasya'da polisin yol kontrolünde durdurduğu TIR'da yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen Afganistan uyruklu 64 kaçak göçmenden 25'i bekletildikleri binanın pencerelerindeki demir korkuluğunu sökerek kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 20:26 Güncelleme: 13.04.2024 - 20:30
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        Bakır yüklü TIR'ın dorsesinden 64 kaçak göçmen çıktı (2)
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        25GÖÇMEN PENCERELERDEKİ DEMİR KORKULUKLARI SÖKEREK KAÇTI

        Amasya’da polisin yol kontrolünde durdurduğu TIR’da yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilen Afganistan uyruklu 64 kaçak göçmenden 25’i bekletildikleri binanın pencerelerindeki demir korkuluğunu sökerek kaçtı. İl Göç İdaresi Müdürlüğünden kaçan 25 göçmen kentte farklı bölgelere dağıldı. Yetkililerin polise ihbar etmesi üzerine göçmenlerden 21'i yakalandı, 4'nün ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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