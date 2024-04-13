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        Bakır yüklü TIR'ın dorsesinden 64 kaçak göçmen çıktı

        AMASYA'da polisin yol kontrolünde durdurduğu TIR'ın dorsesinde 64 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 09:13 Güncelleme: 13.04.2024 - 09:15
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        Bakır yüklü TIR'ın dorsesinden 64 kaçak göçmen çıktı
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        AMASYA'da polisin yol kontrolünde durdurduğu TIR'ın dorsesinde 64 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

        Ağrı'dan İstanbul'a giden K.Y (58) yönetimindeki 34 GHA 342 plakalı bakır yüklü TIR, ihbar üzerine polis uygulama noktasında durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen TIR'da, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, arama yaptı. Kontrollerde TIR'ın dorsesinde, yaşları 18 ile 30 arasında değişen 64 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

        TIR şoförü K.Y. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü. TIR şoförüyle ilgili soruşturma sürüyor.

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