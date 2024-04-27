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        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 16:13 Güncelleme: 27.04.2024 - 16:13
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        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Berat G. idaresindeki 05 ACJ 842 plakalı otomobil, Şehir Kavşağı mevkisinde Fevzi Ö. yönetimindeki 05 FS 008 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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