Gümüşhacıköy'de Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı
Gümüşhacıköy ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı.
Gümüşhacıköy ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı.
Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı başkanlığında Halk Kütüphanesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, encümen üye seçimi yapıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantı gündemindeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıya Kaymakam Büyükkaymakcı'nın yanı sıra İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarlar katıldı.
İl Genel Meclisi üyeliklerine, Bacakoğlu Köyü Muhtarı Mehmet Uysal ve Kuzalan Köyü Muhtarı Zafer Gürel seçildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.