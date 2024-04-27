Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da FETÖ firarisi hükümlü yakalandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 12:48 Güncelleme: 27.04.2024 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da FETÖ firarisi hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.

        Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Yapılan çalışmada, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve görevinden ihraç edilmiş olan astsubay G.N. (38) ilçe merkezinde saklandığı ikamette yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        ABD'den Ukrayna'ya Patriot sistemi yardımı
        ABD'den Ukrayna'ya Patriot sistemi yardımı
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Sahte kozmetik ürünleri ve güneş kreminde ambalaja dikkat!
        Sahte kozmetik ürünleri ve güneş kreminde ambalaja dikkat!
        Kemikleri bulunmuştu! Kimliği belirlendi!
        Kemikleri bulunmuştu! Kimliği belirlendi!
        "Napoli ile mi oynadı?"
        "Napoli ile mi oynadı?"
        Aralarında doktorlar da var! 38 şüpheli gözaltında! 'Yenidoğan' şebekesi!
        Aralarında doktorlar da var! 38 şüpheli gözaltında! 'Yenidoğan' şebekesi!
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Tatil dolandırıcıları! 500 milyon lira...
        Tatil dolandırıcıları! 500 milyon lira...
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi

        Benzer Haberler

        Amasya'da öğrenciler, "Minik Eller Büyük Hayaller Projesi" ile etkinliklere...
        Amasya'da öğrenciler, "Minik Eller Büyük Hayaller Projesi" ile etkinliklere...
        Suluova'da "Akıllı Seralar, Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar Projesi"nin açı...
        Suluova'da "Akıllı Seralar, Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar Projesi"nin açı...
        Gümüşhacıköy SYDV Mütevelli Heyeti'ne üye seçimi yapıldı
        Gümüşhacıköy SYDV Mütevelli Heyeti'ne üye seçimi yapıldı
        Merzifon'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı
        Merzifon'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı
        Gümüşhacıköy'de muhtarlar toplantısı yapıldı
        Gümüşhacıköy'de muhtarlar toplantısı yapıldı
        Merzifon'da okul güvenliği toplantısı yapıldı
        Merzifon'da okul güvenliği toplantısı yapıldı