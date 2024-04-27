Amasya'da FETÖ firarisi hükümlü yakalandı

Yapılan çalışmada, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve görevinden ihraç edilmiş olan astsubay G.N. (38) ilçe merkezinde saklandığı ikamette yakalandı.

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