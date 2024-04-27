Taşova'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Sayar, kan bağışında bulunan tüm Taşova halkına teşekkür etti.

Kan bağışının önemine değinen Sayar, "Hasta yatağında, hayırsever vatandaşların bağışlayacağı kanı umutla bekleyen hastalarımız bulunmaktadır. Onları ancak bağışlanacak kan ile hayatta tutabiliriz. Kan bağışı demek, bir insan hayatını kurtarmak demektir. Kan, demek hayat demektir." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.