Taşova'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
O.K. idaresindeki motosiklet, Nihat Yıldırım Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve motosiklette bulunan M.H, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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