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        Amasyalı muhtardan ihtiyaçlı mahalle sakinlerine ücretsiz bayram tıraşı

        Amasya'da bir mahalle muhtarı, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaşlı ve tıraş olamayacak mahalle sakinlerini ücretsiz tıraş ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:09 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:09
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        Amasyalı muhtardan ihtiyaçlı mahalle sakinlerine ücretsiz bayram tıraşı
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        Amasya'da bir mahalle muhtarı, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaşlı ve tıraş olamayacak mahalle sakinlerini ücretsiz tıraş ediyor.

        Mesleği berberlik olan Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak, 5 yıldır her bayram öncesinde mahalleyi dolaşarak, yaşlı ve berabere gidemeyecek mahalle sakinlerini tıraşını yapıyor.

        Aylak, gazetecilere, bayram öncesi tıraşın artık bir mahalle geleneği haline geldiğini söyledi.

        Tüm yaşlıları damat gibi tıraş yaptıklarını anlatan Aylak, "Biz mutlu oluyoruz, onlar mutlu oluyor, bayrama mutlu şekilde giriyoruz." dedi.

        Mahalle sakinlerinden bedensel engelli 62 yaşındaki Metin Genç ise mahalleye 6-7 sene önce taşındığını dile getirerek, "Muhtarımız arife günleri geliyor, bayramlarda da ziyaret ediyor. Her türlü yardımı yapıyor, sağ olsun. Allah işini rast getirsin. Bugün de tıraş etmek için geldi. Her arife günü ziyaret eder, tıraş eder. Her türlü ihtiyacımızı sorar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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