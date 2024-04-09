Babasının vasiyetini yerine getirmek için yıpranan Kur'an-ı Kerimleri onarıyor

HÜLYA TURAN - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Kamil Pehlivan, babasının vasiyetini yerine getirmek amacıyla yıpranan Kur'an-ı Kerimlerin onarımını yapıp sahiplerine veriyor.

Kamil Pehlivan, 9 yaşında başladığı matbaacılık mesleğinde kendini geliştirip, askerden döndükten sonra kendi matbaasını kurdu.

İlçenin en eski esnafları arasında yer alan Pehlivan, hem matbaacılık mesleğini sürdürüyor hem de 30 yıldır babasının vasiyetini yerine getirmek amacıyla kendisine getirilen kutsal kitabın ciltlerini yenileyip onarımını yapıyor.

- "Sadece maliyetini alıyorum, işçiliğini almıyorum"

Evli ve 5 çocuk babası Pehlivan, AA muhabirine, hayır işlerinin kendisini mutlu ettiğini, ömrünün geri kalanını bu şekilde geçirmek istediğini söyledi.

Merzifon'un en eski matbaacısı olduğunu dile getiren Pehlivan, "1967 yılında bir matbaada çırak olarak işe başladım. Bugüne kadar da ömrüm matbaacılıkla geçti. Bu sürede ciltleme işlemini öğrendim." dedi.

Bazı sağlık sorunları yaşadığını, kalp ameliyatı geçirdiğini ve tutkala alerjisi olduğunu anlatan Pehlivan, "Sağlık sorunlarım nedeniyle haftada 5-6 Kur'an-ı Kerim ciltleyebiliyorum çünkü zaman alan bir sanat. Değerlerimize sahip çıkmak için Kur'anları elimden geldiği kadar kurtarmaya çalışıyorum. Babamın vasiyetini yerine getirmek için Kur'an-ı Kerimleri ciltlemeye devam ediyorum. Sadece maliyetini alıyorum, işçiliğini almıyorum. Babam bana, 'Kur'an niye ciltlemiyorsun?' deyince bu işi yapmaya başladım." diye konuştu.