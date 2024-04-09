Amasya'da kavga ihbarına giden polislere mahalle sakinlerinden sürpriz kutlama

Amasya'da mahalle sakinleri, kavga ihbarı nedeniyle olay yerine gelen polis ekipleri için Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sürpriz etkinlik gerçekleştirdi.

Üçler Mahallesi'nde vatandaşlar, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla farklı bir etkinlik planladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan mahalle esnafı Canan Aylak, büyük bir kavga olduğu ihbarı yaptı. Bunun üzerine, kavgaya müdahale için gelen ekipler, mahallede vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.