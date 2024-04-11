Amasya Valisi Doruk ve beraberindeki heyet, sağlık ve güvenlik çalışanlarını ziyaret etti

Amasya Valisi Yılmaz Doruk ve beraberindeki heyet, Ramazan Bayramı'nda görevi başında bulunan sağlık ve güvenlik çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali Doruk, Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve protokol üyeleri, sağlık çalışanlarını, emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti.

Doruk ve Sevindi ile beraberindekiler, mesailerine devam eden çalışanların bayramını kutladı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Doruk, hüzünlü bir bayram yaşandığını, İsrail'in Gazze'de Filistinli Müslümanlara saldırıda bulunduğunu söyledi.