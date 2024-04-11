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        Amasya Valisi Doruk ve beraberindeki heyet, sağlık ve güvenlik çalışanlarını ziyaret etti

        Amasya Valisi Yılmaz Doruk ve beraberindeki heyet, Ramazan Bayramı'nda görevi başında bulunan sağlık ve güvenlik çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 12:08 Güncelleme: 11.04.2024 - 12:08
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        Amasya Valisi Doruk ve beraberindeki heyet, sağlık ve güvenlik çalışanlarını ziyaret etti
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        Amasya Valisi Yılmaz Doruk ve beraberindeki heyet, Ramazan Bayramı'nda görevi başında bulunan sağlık ve güvenlik çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

        Vali Doruk, Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve protokol üyeleri, sağlık çalışanlarını, emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti.

        Doruk ve Sevindi ile beraberindekiler, mesailerine devam eden çalışanların bayramını kutladı.

        Amasya Emniyet Müdürlüğü ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Doruk, hüzünlü bir bayram yaşandığını, İsrail'in Gazze'de Filistinli Müslümanlara saldırıda bulunduğunu söyledi.

        Bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Doruk, "Bayram boyunca yüce dinimizin de bizlere emrettiği gibi yetimlerin, öksüzlerin, kimsesizlerin ve ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olmaya gayret göstermeliyiz. Birlik ve beraberliğimizin zirveye ulaştığı bu özel günlerde büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını almalı, küçüklerimize sevgi ve şefkatle yaklaşarak onların bayram sevincine ortak olmalıyız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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