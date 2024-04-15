Amasya'da yaralı karaca koruma altına alındı
Amasya'nın Taşova ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan karaca koruma altına alındı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan karaca koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Destek köyü yakınlarında devriye atan jandarma ekipleri, yaralı ve bitkin halde bir karaca buldu.
Ekipler, karacayı Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.
Koruma altına alınan karaca, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
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