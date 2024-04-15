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        Amasya'da yaralı karaca koruma altına alındı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan karaca koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:26 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:26
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        Amasya'da yaralı karaca koruma altına alındı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan karaca koruma altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Destek köyü yakınlarında devriye atan jandarma ekipleri, yaralı ve bitkin halde bir karaca buldu.

        Ekipler, karacayı Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

        Koruma altına alınan karaca, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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