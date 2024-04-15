Amasya'da yaralı karaca koruma altına alındı

Ekipler, karacayı Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Destek köyü yakınlarında devriye atan jandarma ekipleri, yaralı ve bitkin halde bir karaca buldu.

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