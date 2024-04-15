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        Amasya'da kaçan düzensiz göçmenlerle ilgili soruşturma başlatıldı

        Amasya'da tır dorsesinde yakalandıktan sonra götürüldükleri İl Göç İdaresi Müdürlüğünden kaçan düzensiz göçmenlerle ilgili İçişleri Bakanlığının soruşturma başlattığı öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:15 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:15
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        Amasya'da kaçan düzensiz göçmenlerle ilgili soruşturma başlatıldı
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        Amasya'da tır dorsesinde yakalandıktan sonra götürüldükleri İl Göç İdaresi Müdürlüğünden kaçan düzensiz göçmenlerle ilgili İçişleri Bakanlığının soruşturma başlattığı öğrenildi.

        Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan İstanbul'a giden bakır yüklü tırın dorsesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Afganistan uyruklu 64 düzensiz göçmenden 25'i, götürüldükleri İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki pencerelerin demir korkuluklarını sökerek kaçtı.

        Polis ekipleri kaçan göçmenlerden 24'ünü yakaladı, izini kaybettiren 1 göçmenin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

        Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılarak, bir mülkiye müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.

        Kentte, 12 Nisan'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasında, Ağrı'dan İstanbul'a giden bakır yüklü tırı durdurmuş, yapılan kontrolde tırın dorsesine gizlenmiş Afganistan uyruklu 64 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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