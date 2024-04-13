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        AMASYA 25 Göçmen pencerelerdeki demir korkulukları sökerek kaçtı

        Bakıryüklü TIR'ın dorsesinden 64 kaçak göçmen çıktı (2)Amasya'da polisin yol kontrolünde durdurduğu TIR'da yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen Afganistan uyruklu 64 kaçak göçmenden 25'i bekletildikleri binanın pencerelerindeki demir korkuluğunu sökerek kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 21:40 Güncelleme: 13.04.2024 - 21:40
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        AMASYA 25 Göçmen pencerelerdeki demir korkulukları sökerek kaçtı
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        Bakıryüklü TIR'ın dorsesinden 64 kaçak göçmen çıktı (2)

        Amasya’da polisin yol kontrolünde durdurduğu TIR’da yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilen Afganistan uyruklu 64 kaçak göçmenden 25’i bekletildikleri binanın pencerelerindeki demir korkuluğunu sökerek kaçtı. İl Göç İdaresi Müdürlüğünden kaçan 25 göçmen kentte farklı bölgelere dağıldı. Yetkililerin polise ihbar etmesi üzerine göçmenlerden 21'i yakalandı, 4'nün ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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