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        Demir korkulukları söküp kaçan 25 göçmenden 24'ü yakalandı, bakanlık soruşturma başlattı

        AMASYA'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde bekletildikleri binanın pencerelerindeki demir korkuluğu söküp kaçan 25 Afganistan uyruklu kaçak göçmenden 24'ü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 14:32 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:35
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        Demir korkulukları söküp kaçan 25 göçmenden 24'ü yakalandı, bakanlık soruşturma başlattı
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        AMASYA'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde bekletildikleri binanın pencerelerindeki demir korkuluğu söküp kaçan 25 Afganistan uyruklu kaçak göçmenden 24'ü yakalandı. Bir kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. İçişleri Bakanlığı, olayın ardından soruşturma başlattı.

        Olay, 13 Nisan'da meydana geldi. Ağrı'dan İstanbul'a giden K.Y. (58) yönetimindeki 34 GHA 342 plakalı bakır yüklü TIR, ihbarla polis uygulama noktasında durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen TIR'da, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, arama yaptı. Kontrollerde TIR'ın dorsesinde, yaşları 18 ile 30 arasında değişen 64 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. TIR şoförü K.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

        İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde misafir edilen kaçak göçmenlerden 25'i, bekletildikleri binanın pencerelerindeki demir korkuluğu söküp kaçtı. Kaçan 25 göçmen kentte farklı bölgelere dağıldı. Yetkililerin polise ihbarıyla göçmenlerden 24'ü yakalandı, 1'nin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Bugün, sabah saatlerinde sınır dışı edilmek üzere 63 kaçak göçmen Van'a gönderildi. Göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'nde kendileri için hazırlanan otobüslere binip yola çıktı. Kaçak göçmenlerin binadan kaçmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma başlattığı ve kente mülkiye müfettişi görevlendirdiği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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