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        Gümüşhacıköy'de anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı

        Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından, Gümüşhacıköy Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anaokulu öğrencilerine yönelik polislik mesleği tanıtım etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 13:24 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:24
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        Gümüşhacıköy'de anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı
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        Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından, Gümüşhacıköy Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anaokulu öğrencilerine yönelik polislik mesleği tanıtım etkinliği düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında polisler, siren sesi eşliğinde okulun bahçelerine giriş yaptı.

        Polisler, öğrencilere polis araçlarını, ekipmanlarını ve görevlerini anlattı. Öğrenciler, polislerle sohbet etme ve polis araçlarına binme imkanı buldu.

        Etkinlikte ayrıca, trafik kuralları ve güvenliği hakkında bilgi verildi. Öğrencilere trafik işaretleri ve kuralları ile ilgili broşür de dağıtıldı.

        Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, gazetecilere, bu tür etkinliklerle çocukların polislik mesleğini daha yakından tanımalarını ve polislere sevgi ve saygılarının artmasını amaçladıklarını belirterek, "Ayrıca, trafik kuralları ve güvenliği konusunda da farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

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