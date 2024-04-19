Gümüşhacıköy'de anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından, Gümüşhacıköy Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anaokulu öğrencilerine yönelik polislik mesleği tanıtım etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında polisler, siren sesi eşliğinde okulun bahçelerine giriş yaptı.

Polisler, öğrencilere polis araçlarını, ekipmanlarını ve görevlerini anlattı. Öğrenciler, polislerle sohbet etme ve polis araçlarına binme imkanı buldu.

Etkinlikte ayrıca, trafik kuralları ve güvenliği hakkında bilgi verildi. Öğrencilere trafik işaretleri ve kuralları ile ilgili broşür de dağıtıldı.