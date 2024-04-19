Gümüşhacıköy'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullananlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda durumundan şüphelendikleri B.G'nin üzerinde yapılan aramada 4 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.G, ifadesi alınmak üzere Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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