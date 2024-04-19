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        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büyükkaymakcı'dan okul ziyareti

        Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, Gümüş İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 16:00 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:00
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        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büyükkaymakcı'dan okul ziyareti
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        Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, Gümüş İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Okullarda incelemelerde bulunan Büyükkaymakcı, ihtiyaçları konusunda okul müdürü Yusuf Kılıç’tan bilgi aldı.

        Büyükkaymakcı, bir araya geldiği öğretmenleri başarılarından dolayı tebrik etti.

        Daha sonra sınıfları ziyaret eden, öğrencilerle sohbet ederek istek ve taleplerini dinleyen Büyükkaymakcı, bütün başarısını kitaplara borçlu olduğunu ifade etti.

        Büyükkaymakcı, "Okuduğunu anlamak çok önemlidir. Sizlere çok okumayı ve değişik kitaplar okumayı öneriyorum. Okudukça merakınız artacak, merakınız arttıkça da öğrenme isteğiniz oluşacaktır. Merak ve istek sonuçta öğrenmeyi ve başarıyı getirir." dedi.

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