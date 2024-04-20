Amasya'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Gümüşhacıköy ilçesinde de Ulubey mevkisinde bir ağaç yola devrildi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bazı ağaçların ve aydınlatma direklerinin de devrildiği ilçede, itfaiye ve belediye ekipleri çalışma yaptı.

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