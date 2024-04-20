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        Amasya'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

        Amasya'nın Suluova ve Gümüşhacıköy ilçelerinde kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 20:33 Güncelleme: 20.04.2024 - 20:33
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        Amasya'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
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        Amasya'nın Suluova ve Gümüşhacıköy ilçelerinde kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Suluova ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle iki binanın çatısı uçtu. Çatıların üzerine düştüğü park halindeki araçta hasar oluştu.

        Bazı ağaçların ve aydınlatma direklerinin de devrildiği ilçede, itfaiye ve belediye ekipleri çalışma yaptı.

        Gümüşhacıköy ilçesinde de Ulubey mevkisinde bir ağaç yola devrildi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Rüzgar nedeniyle ilçe merkezinde bazı çatıların uçtuğu, ekiplerin olumsuz durumlara karşı çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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