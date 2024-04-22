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        Amasya'da ortaokul öğrencileri "Memleketim" şarkısını işaret diliyle söyledi

        Amasya'da ortaokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla engelliler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla işaret diliyle "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını seslendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:32 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:32
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        Amasya'da ortaokul öğrencileri "Memleketim" şarkısını işaret diliyle söyledi
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        Amasya'da ortaokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla engelliler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla işaret diliyle "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını seslendirdi.

        Şehit Aziz Sağlam İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Mahmut Karadeniz, işitme engelli çocuklara dikkati çekmek için video hazırlamak istedi. Karadeniz, Ayten Alpman'ın sesiyle hafızalarda kalan "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını yaklaşık 100 öğrencisiyle işaret diliyle söyledi.

        Okulu ziyaret ederek gösteriyi izleyen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, tüm çocukların bayramını kutlayarak, "23 Nisan, tüm ulusta olduğu gibi bütün vatan sathında coşkuyla kutlanmaya çalışılıyor. Amasya'da da birçok etkinlik, okullarımız tarafından düzenleniyor. Bu arada bir kısım etkinlikler, daha anlamlı olabiliyor çocuklarımızın umut dünyaları açısından. 100 öğrencimizin bu anlamlı şarkıyı işaret diliyle seslendirmeleri, çok güzel bir mesajdı, öğrencilerimizi tebrik ediyoruz." diye konuştu.

        - "Bugün işaret diliyle 23 Nisan'ı kutladık"

        Müzik öğretmeni Karadeniz, engelliler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını, onlara bir nebze de olsa moral vermeye çalıştıklarını anlatarak, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı işaret diliyle renklendirmek istedik. Açık söylemek gerekirse ben de daha önce işaret dilini bilmiyordum. Videolara bakarak öğrencilerle birlikte güzel bir çalışma hazırladık ve çok mutluyuz bu çalışmayı yapmaktan." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerden Elif Şahin de "Bugün işaret diliyle 23 Nisan'ı kutladık. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun, engelli kardeşlerimize bir jest yapmak istedik, herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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