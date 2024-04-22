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        Merzifon'da 23 Nisan temalı resim sergisi açıldı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:54 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:54
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        Merzifon'da 23 Nisan temalı resim sergisi açıldı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı.

        Fatih İlkokulu’ndaki serginin açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zeynel Sözen, veliler ile öğrenciler katıldı.

        Yozgat, burada yaptığı konuşmada, öğrencileri yaptıkları eserlerden dolayı tebrik etti.

        Yapılan resimlerin her birinin çok değerli olduğunu dile getiren Yozgat, şunları söyledi:

        "Bu serginin en önemli amacı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılında öğrencilerimizin geleceğe bakış açılarını görmek ve tarihimizden alacakları ilhamla geleceğe umutla bakmalarına katkı sağlamaktır. Bu serginin bir diğer amacı da öğrencilerimizin bu güzel eserlerinin hem bizler hem de gün içerisinde sergiyi ziyarete gelecek olan akranları tarafından görülmesini sağlamaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bu anlamlı serginin hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutluyorum."

        Sergide, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan resim kursuna katılan öğrenciler tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili yapılan resimler yer alıyor.

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