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        Engelli komşusunun burnunu kırıp, sıcak su ile yakan şüpheli adli kontrolle serbest

        AMASYA'da tartıştığı komşusu Niyazi Gedik'e yumruk atarak burnunu kırıp, üzerine sıcak su döküp yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Mehmet Ü, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 17:53 Güncelleme: 22.04.2024 - 17:55
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        Engelli komşusunun burnunu kırıp, sıcak su ile yakan şüpheli adli kontrolle serbest
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        AMASYA’da tartıştığı komşusu Niyazi Gedik’e yumruk atarak burnunu kırıp, üzerine sıcak su döküp yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Mehmet Ü, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

        İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde cumartesi günü bir apartmanda komşu olan yüzde 45 bedensel engelli Niyazi Gedik ile eşi Çiğdem Gedik ve üst katta oturan Mehmet ve Esra Ü. çifti arasında gürültü ve balkona asılan çamaşırların üzerlerine su dökülmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Apartman önündeki kavgada Mehmet Ü., komşusu Niyazi Gedik’e yumruk atarak burnunu kırdı. Mehmet Ü. ardından apartmanın önündeki Niyazi ve Çiğdem Gedik çiftinin üzerine semaverdeki sıcak suyu döktü. Gedik çiftinin vücudunda yanıklar oluştu.

        Apartmanda oturanların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gedik çifti ambulansla, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet Ü. ise polis tarafından gözaltına alındı. Mehmet Ü. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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