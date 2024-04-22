Amasya polisinden ilkokul öğrencisine 23 Nisan jesti

AMASYA'da trafik polisi ekipleri okul çıkışı bir öğrencinin polis otosundan anons yapma isteğini kırmadı. Megafonu eline alan öğrenci arkadaşlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. O anları bir veli cep telefonu ile kaydetti.

Kent merkezindeki Bahçeleriçi İlkokulu önünde görev yapan trafik polislerinin yanına giden bir öğrenci, polis otosundan anons yapmak istediğini söyledi.

Öğrencinin ricasını kırmayan polis ekipleri megafonla anons yapmasına izin verdi. Megafonu eline alan öğrenci, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” diye seslenerek arkadaşlarının bayramını kutladı.

İlkokul öğrencisi daha sonra polislere ricasını kırmadıkları için teşekkür etti. Ayrıca polis memurunun da “sizleri seviyorum çocuklar” anonsu öğrenci ve veliler tarafından takdirle karşılandı. Trafik ekiplerinin jesti, Bahçeleriçi İlkokulu öğrencileri arasında büyük bir sevinç yaşattı. O anları bir veli cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.