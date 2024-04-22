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        Amasya'da çocuklar 23 Nisan'ı polis anonsuyla kutladı

        Amasya'da okul çıkışı çocuklar, polis anonsuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 19:12 Güncelleme: 22.04.2024 - 19:12
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        Amasya'da çocuklar 23 Nisan'ı polis anonsuyla kutladı
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        Amasya'da okul çıkışı çocuklar, polis anonsuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        Bahçeleriçi İlkokulu önünde görevli Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı bir yöntemle çocukların bayramını kutlamak istedi.

        Okul çıkışı çocukları yanlarına çağıran polisler, içlerinden birine megafonu vererek arkadaşlarına seslenmesini istedi.

        Polis aracına oturan öğrencilerden biri, megafonla "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" mesajını paylaştı.

        O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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