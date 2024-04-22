Amasya'da çocuklar 23 Nisan'ı polis anonsuyla kutladı
Amasya'da okul çıkışı çocuklar, polis anonsuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Amasya'da okul çıkışı çocuklar, polis anonsuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Bahçeleriçi İlkokulu önünde görevli Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı bir yöntemle çocukların bayramını kutlamak istedi.
Okul çıkışı çocukları yanlarına çağıran polisler, içlerinden birine megafonu vererek arkadaşlarına seslenmesini istedi.
Polis aracına oturan öğrencilerden biri, megafonla "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" mesajını paylaştı.
O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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