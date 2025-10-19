Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Taşova'da Muhtarlar Günü kutlandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 12:06 Güncelleme: 19.10.2025 - 12:06
        Taşova'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.

        Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Salih Kartal, daha sonra Belediye Sosyal Tesisleri'nde muhtarlara kahvaltı verdi.

        Kartal, "Mahalle ve köylerimizin güvenilir temsilcileri olan siz muhtarlarımızın günü kutlu kutlu olsun. Muhtarlık müessesi demokrasimizin temel taşlarından bir tanesidir. Vatandaşın ilk başvuru kapısı, derdi ile dertlenen sevincine ortak olan bir müessesedir. Gerek hizmetlerin ulaştırılmasında, gerekse sorunların çözümünde muhtarlarımızın emeği yadsınamaz. Bu anlamlı günde görevlerini büyük bir özveri ile sürdüren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

        Programa, mahalle ve köy muhtarları ile birlikte siyasi parti temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

