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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soğan tarlasından milli takıma

İHA

Soğan tarlasından milli takıma

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı oyuncularından Mehmet Kuzucu (26), soğan tarlasından milli takıma yükselme başarısı ile dikkat çekiyor.
Her sabah erken saatlerde evden çıkan milli sporcu Mehmet Kuzucu Kuzucu, önce tarlaya giderek soğan topluyor ardından da salona giderek voleybol antrenmanlarını yapıyor. İşitme Engelliler Voleybol A Milli Takımı'ndaki görevinin dışında Manavgat Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü'nde oynayan Kuzucu, pandemiden dolayı günlerini memleketi Amasya’nın Suluova ilçesinde geçiriyor.
Voleybola oynamaya nasıl başladığını anlatan Kuzucu, "Tarlada çalışıyorum, çok yoruluyordum, çok sıkılıyorum, devamlı çalışıyorum. Sonra voleybola başladım ve tarla işini bıraktım. 16 yaşımda voleybola başladım, çok az biliyordum. Problem çok olduğu için çalışmayı bıraktım ve spora heveslendim ve sporda da yükseldim. Suluova’da soğan tarlasında çok çalıştım. Arkadaşlarımın yardımıyla voleybol sporuna yöneldim. Şimdi şeker fabrikasında çalışıyorum ama spora çok hevesim var. Herkes voleybol sporunu yapabilir. Engelli arkadaşlarımın hepsini spor yapmaya davet ediyorum. Şimdi Manavgat Belediye İşitme Engelliler Voleybol Takımı'nda oynuyorum. Korona problemi olduğu için burada spor yapıp burada yaşıyorum. Spor ve antrenmanlarımı burada yaşadığım yerde yapıyorum" diye konuştu.

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