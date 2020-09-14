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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: “Kamu görevlisine uzanan el kırılmalı” Kamu görevlisine uygulanan şiddet protesto edildi

İHA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Büro MemurSen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve beraberindekiler, Gelir Uzmanı Murat Bardakcı'ya uygulanan şiddeti protesto etti.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: “Kamu görevlisine uzanan el kırılmalı” Kamu görevlisine uygulanan şiddet protesto edildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Büro MemurSen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve beraberindekiler, Gelir Uzmanı Murat Bardakcı’ya uygulanan şiddeti protesto etti.
Genel Başkan Yazgan, Merzifon Vergi Dairesi Gelir Uzmanı Murat Bardakcı’nın, denetlediği bir akaryakıt istasyonunda istasyon sahibi M.T. tarafından darp edilerek sözlü tacize maruz kalmasını şiddetle kınayıp, basın açıklaması yaptı.

“Kamu görevlisine uzanan el kırılmalıdır”
Devletin kamu görevlisine uzanan elin devlete uzanan el olduğunu söyleyen Yazgan, “Kamu görevlisine uzanan el kırılmalıdır, çünkü bu el devlete uzanmıştır. Bilinmesini isteriz ki kamu görevlileri kimsenin kulu ya da kölesi değildir. Saldırganın fiziksel ve sözlü şiddet uygulamalarından oluşan fiili durum açıkça suçtur. Arkadaşımıza yapılan alçak saldırıyı şiddetle reddediyor ve kınıyorum” dedi.
Türk Ceza Kanunu’nun 265 inci maddesinde görevi yaptırmamak için direnme suçunun üç yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını öngördüğünü belirten Yazgan, bu nedenle, Bardakcı’ya saldıran kişinin işledikleri fillerinden dolayı Türk Ceza Kanununun 265.Madde kapsamında görevi yaptırmamak için direnme suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

“Sonuna kadar takipçisi olacağız”
Bardakcı’nın sonuna kadar yanında olduklarını vurgulayan Yazgan şu şekilde konuştu:
“Şiddete karşı kayıtsız şartsız tüm kamu görevlilerinin ve üyemizin yanında olarak, yetkililerin bundan böyle şiddeti sonlandıracak etkili önlemler alacağını ümit ve temenni ediyor, alçak saldırıya maruz kalıp yaralanan kardeşime acil şifalar; milyonlarca liralık vergi kaçağını fedakârca ortaya çıkarmaya çaba gösteren üyemize kazasız belasız bir hayat diliyorum.
Büro Memur Sen ailesi olarak her türlü tehdide karşı çalışanların kararlı çatısı, yegâne adresi ve gür sesi olmaya devam edeceğiz ve sürecin hukuki anlamda sonuna kadar takipçisi olacağız. Gelir Uzmanı Arkadaşımız Murat Bardakcı’nın sonuna kadar yanındayız.”

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