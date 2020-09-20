Elinde maskesi ve ateş ölçeriyle kapı kapı dolaşıyor

Amasya’nın Taşova ilçesi Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin haftada iki gün vatandaşlarının sağlığı için kapı kapı dolaşıp, onların ateşlerini ölçüyor.

Taşova’nın 44 hanesi olan Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin, yeni tip korona virüs tedbirleri (Covid19) kapsamında köyünde yaptığı çalışmalarla örnek oluyor.

Kurban Bayramı’nda köye gelen vatandaşların yoğun olmasından dolayı tüm köyün sağlığı için Muhtar Şahin, vatandaşların ateşini ölçüyor, maskesi olmayanlara maske veriyor, temizlik, maske ve mesafe konusunda tüm vatandaşları uyarıyor.

Celal Ergül (70) de muhtarın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bundan daha iyisi olamaz yani. Çok güzel Türkiye’nin durumu. Bakanımızın çalışmaları, sağlıkçıların çalışmaları. Herkesten Allah razı olsun. Canla başla uğraşıyorlar. Köyümüzde Allah’a şükür öyle bir rahatsızlık yok” dedi.

Muhtar Metin Şahin ise, “Köy muhtarı olarak bu işi başından beri yakından taklip ediyoruz. Üzerimize düşen görevi her türlü yapmaya çalışıyoruz. İlk başladığı günlerde köyümüze dezenfekte ilacı, temizlik için ıslak mendil, kolon yağımızı dağıttık. Bugünlerde de köyümüzde kalan vatandaşların haftada iki gün ateşini ölçmeye çalışıyoruz. Ve biz şu anda köyümüzü kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği üzere, temizlik, maske ve mesafeyi kollamaya ve uyarmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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