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Hendek operasyonlarında yaralandı ama ’gazi’ olamadı Dikmen:“Gazilik unvanımın teslim edilmesini istiyorum”

İHA

Hendek operasyonlarında yaralandı ama ’gazi’ olamadı Dikmen:“Gazilik unvanımın teslim edilmesini istiyorum”

Amasyalı Uzman Çavuş Hacı Mehmet Dikmen, hendek operasyonlarında aldığı yaralar sonrası mesleğine veda etmek zorunda kaldı. Evli ve 2 çocuk babası Dikmen'in, gazilik beklerken malulen emeklilik işlemi başlatıldı.
Jandarma özel harekat mensubu olarak görev yaptığı sırada 2016 yılında Mardin’de katıldığı hendek operasyonlarında el yapımı patlayıcı (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanan ve bir türlü eski sağlığına kavuşamayan Uzman Çavuş Dikmen, aldığı ödüllerle dolu 11 senelik görevine bu yıl veda etmek zorunda kaldı.
Hastaneleri dolaşıp aldığı raporlar neticesinde ’gazilik’ beklerken ’vazife malulü’ olarak emekli edilecek olmasına tepki gösterirken, derdini ilettiği Amasya Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği yetkililerinden destek isteyen 35 yaşındaki Dikmen, “Emeklilik işlemlerim başladı. Patlamada göçük altında kalmıştım. Vücuduma şarapnel parçaları saplandı. Yaralar aldım. Kaburgalarımda kırıklar oluştu. Sağ kulağıma şarapnel parçası girdi. Yön kaybı yaşıyorum. Ses gelen yönü belirleyemiyorum. Fıtık oluştu. İleri derecede astımla da uğraşıyorum” diye konuştu.

"Çok zoruma gidiyor"
Kendisine sadece silah arkadaşlarının destek olduğunu vurgulayan Dikmen, “Rabbim şehitlik nasip etmedi. Gazilik de olmadı. Bu durum çok zoruma gidiyor. İadeyi itibarım olan gazilik unvanımın teslim edilmesini talep ediyorum” şeklinde konuştu.

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