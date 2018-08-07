AMD Ryzen Threadripper
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AMD'den 2. nesil AMD Ryzen Threadripper işlemciler

Yüksek performanslı bilgisayarlar ve profesyoneller için tasarlanan 2. nesil AMD Ryzen Threadripper işlemciler tanıtıldı

07.08.2018 - 09:41 | Güncelleme: HABERTURK.COM

AMD yaptığı açıklamayla merakla beklenen amiral gemisi 2. Nesil AMD Ryzen Threadripper masaüstü işlemcinin, 80’in üzerinde global satış noktası ve sistem sağlayıcısı üzerinden ön siparişte olduğunu duyurdu.

Cinebench R15 multi-thread’li işlemci testinde, tek soketli masaüstü işlemci kategorisinde en yüksek test skorunu vererek dünya rekoru kıran 32 çekirdek 64 thread’li 2. Nesil AMD Ryzen Threadripper 2990WX, profesyonel içerik üreticiler, geliştiriciler ve PC meraklıları için tasarlandı. 2. Nesil ailesi, 2018’de piyasaya çıkacak olan dört adet işlemciden oluşuyor ve bunların hepsi de 12nm “Zen+” çekirdek mimarisi üzerine inşa edildi. Ayrıca 2. Nesil AMD Ryzen işlemcilerin benzersiz özelliklerine de sahip olan 2. Nesil Threadripper işlemciler, piyasada bulunan ve yeni çıkacak olan X399 anakartlarla da uyumlu.

2. Nesil AMD Ryzen Threadripper 2990WX ve 2970WX işlemcilerle AMD, Ryzen Threadripper X serisi işlemcilerin üzerine yeni Ryzen Threadripper WX serisi işlemci ailesini konumlandırmış oluyor. Böylece içerik üreticiler için en yoğun iş yükleriyle bile başa çıkabilen masaüstü bilgi işlemci gücü sağlanmış oluyor.

Geçtiğimiz ay, dünyanın dört bir yanından gelen basın mensupları, endüstri analistleri ve iş ortaklarımızın katılımıyla birlikte düzenlenen bir etkinlikte 2. Nesil Ryzen Threadripper 2990WX işlemciler, Cinebench R15 çoklu thread’li işlemci testinde birden çok dünya rekoru kırmıştı. AMD Ryzen Hız Aşırtma Takımı, 2. Nesil AMD Ryzen Threadripper 2990WX işlemciyi, sıvı nitrojende 5.1GHz seviyesinin ötesine taşıyarak, rakip Core i9-7989XE işlemcinin 5828 skorunu geçerek, 7618 puanla rekor kırdı. Ücretsiz olarak sunulan Ryzen Master yazılımı, kullanıcıların işlemci ayarları üzerinde geniş kontrol sahibi olmasını, böylece işlemcilerinin sunabildiği en küçük performans parçasını bile değerlendirmelerini sağlıyor.

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Yorumlar 1
  • Misafir 27 dakika önce
    intelden şaşmayın ...amd guncelleme ve marka model desteği çok kötü evladiyelik değil
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