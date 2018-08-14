AMD, dünyanın en güçlü masaüstü işlemcisi olan 32 çekirdek 64 thread’li 2. Nesil AMD Ryzen Threadripper 2990WX’i satışa sunduğunu duyurdu. Bilgi-işlem deneyimlerini güçlendirmek için tasarlanan 2. Nesil AMD Ryzen Threadripper işlemciler, 12nm’lik “Zen+” x86 işlemci mimarisi kullanılarak üretildi. Serinin amiral gemisi modeli, rakip firmanın amiral gemisi modeline göre %53’e kadar daha yüksek performans sunuyor. İkinci nesil AMD Ryzen Threadripper işlemciler en fazla giriş/çıkış sayısını desteklerken, basit bir BIOS güncellemesi ile halihazırda piyasada olan AMD X399 yonga setli anakartlarla da uyumluluk sunuyor. Böylece sistem toplayacaklar için yüksek teknolojili masaüstü veya iş istasyonu PC’lere yönelik geniş bir seçim sunuyor.

İçinde 32 çekirdek/64 thread’li Ryzen™ Threadripper™ 2990WX, 24 çekirdek/48 thread’li Ryzen™ Threadripper™ 2970WX’in de bulunduğu AMD WX Serisi işlemciler, sınıfının lideri çekirdek sayısı sunuyor. Bu ürünler, yüksek işlem gücü ile en ağır iş yüklerinin üstesinden gelmek isteyen profesyonel kullanıcıların ihtiyaç duyduğu performansı sunuyor.

2. nesil AMD Ryzen Threadripper 2990WX, Core i9-7980XE’den %53’e kadar daha yüksek çoklu-thread performansı sunuyor.

2. nesil AMD Ryzen Threadripper 2990WX, içerik üreticiler için Core i9-7980XE’den %47’ye kadar daha yüksek render performansı sunuyor.

AMD, 2. Nesil AMD Ryzen™ Threadripper™ X Serisi’ni de daha yüksek taban ve boost saat frekanslarıyla iyileştirdi. Böylece yüksek performans ve akıcı oyun deneyimi peşinde olan meraklılar, içerik üreticiler, oyuncular ve yayıncılar için daha iyi bir deneyim sağlandı. 16 çekirdek/32 thread’li 2. Nesil AMD Ryzen Threadripper 2950X, Core i9-7900X’e göre %41’e kadar daha yüksek çoklu thread’li performans sunuyor. AMD Ryzen™ Threadripper™ 2990WX, 1.799 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

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