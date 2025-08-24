Amed SK: 4 - Sivasspor: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed SK ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-2'lik skorla Amed SK oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 32, 46 ve 61. dakikalarda Dia Sabia ile 85. dakikada Daniel Mosquera atarken, konuk ekibin gollerini ise 71'de penaltıdan Bekir Böke ve 89. dakikada Luan De Campos kaydetti.

Bu sonucun ardından Amed SK puanını 4'e yükseltirken, Sivasspor ise 1 puanda kaldı.

