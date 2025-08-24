Habertürk
        Amed SK: 4 - Sivasspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Amed SK: 4 - Sivasspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed SK, evinde Sivasspor'u 4-2 mağlup etti. Dia Sabia (3) ve Daniel Mosquera'nın golleriyle kazanan Amed SK, puanını 4'e yükseltti. Sivasspor ise haftayı 1 puanla tamamladı.

        Giriş: 24.08.2025 - 23:31 Güncelleme: 24.08.2025 - 23:31
        6 gollü maçta üç puan Amed Sportif'in!
        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed SK ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-2'lik skorla Amed SK oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 32, 46 ve 61. dakikalarda Dia Sabia ile 85. dakikada Daniel Mosquera atarken, konuk ekibin gollerini ise 71'de penaltıdan Bekir Böke ve 89. dakikada Luan De Campos kaydetti.

        Bu sonucun ardından Amed SK puanını 4'e yükseltirken, Sivasspor ise 1 puanda kaldı.

