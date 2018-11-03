America Mineiro - Cruzeiro karşılaşma önü

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. America Mineiro, 04 Kasım 2018 Pazar günü Cruzeiro takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. Maç öncesi America Mineiro 34 puanla 16. sırada, Cruzeiro 43 puanla 9. sırada bulunuyor. America Mineiro son 2 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Cruzeiro son 2 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

İddaa'dan 577 kodlu maçta; İddaa oynayanlar America Mineiro kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Cruzeiro sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

America Mineiro son hafta oynanan Cruzeiro maçında 2-0 yenildi.

Cruzeiro ise America Mineiro karşılaşmasında 2-0 kazandı.

America Mineiro, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. America Mineiro, kendi sahasında 18 gol attı, 13 gol yedi.

Cruzeiro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Cruzeiro, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

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