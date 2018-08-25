America Mineiro - Flamengo sahaya çıkıyor

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. America Mineiro, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Flamengo takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. Maç öncesi America Mineiro 25 puanla 10. sırada, Flamengo 40 puanla 3. sırada bulunuyor. America Mineiro son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Flamengo son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 706. İddaa'da America Mineiro kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Flamengo kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

America Mineiro son hafta oynanan Santos maçında 1-0 yenildi.

Flamengo ise Atletico Paranaense maçında 0-0 berabere kaldı.

America Mineiro, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. America Mineiro, kendi sahasında 13 gol attı, 9 gol yedi.

Flamengo, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Flamengo 12 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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