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        Haberler Spor Futbol Diğer Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde! - Futbol Haberleri

        Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde!

        Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Polonya'yı 5-1 yenerek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 17:59 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:59
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        Ampute Milliler finalde!
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        Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Türkiye, Polonya'yla karşılaştı.

        Milli takım, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında 3 gol daha bularak sahadan 5-1 galip ayrıldı.

        Ampute Milli Futbol Takımı, bu akşam oynanacak İspanya-İngiltere maçının galibiyle yarın finalde karşılaşacak.

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